Polícia v Manchesteri zadržala prvú osobu z protestov na Old Trafforde

Manchester 3. mája (TASR) - Polícia v Manchestri v pondelok zadržala prvú osobu v súvislosti s nepokojmi fanúšikov tímu United. Tí vtrhli v nedeľu na štadión Old Trafford a protestovali proti majiteľom klubu Glazerovcom. Meno a príčinu zadržania 28-ročného mladíka neuviedli.



Pre nepokoje museli preložiť nedeľňajší duel 34. kola Premier League Manchester United - Liverpool. Fanúšikovia prišli protestovať proti rozhodnutiu majiteľov klubu podieľať sa na vzniku európskej Superligy, no niektorí namierili svoj hnev voči polícii. Šesť strážnikov sa zranilo. "Policajti si iba robili svoju prácu a snažili sa zabezpečiť pokojný protest. Istá skupina prítomných však narušila to, o čo sa pokúšala väčšina a stala sa agresívnou," povedal podľa agentúry AP Nick Bailey, asistent vrchného strážnika metropolitného grófstva Manchester.