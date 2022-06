Polícia varuje vodičov, aby v teple nezabúdali deti a zvieratá v aute

Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavská krajská polícia upozorňuje vodičov áut, aby v teple zvýšili pozornosť a nezabúdali v uzamknutých autách nielen svojich domácich miláčikov, ale ani deti. Polícia to uviedla v nedeľu na sociálnej sieti v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami vo viacerých lokalitách Slovenska.



"Ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute sa môže riešiť v rovine priestupku vo veterinárnej oblasti, za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat," uviedla bratislavská krajská polícia. V prípade ponechania dieťaťa v aute môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo. "Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa," vysvetlila polícia.



Ak je to možné a situácia to dovoľuje, treba bezodkladne upovedomiť majiteľa vozidla, napríklad meno majiteľa vyhlásiť v nákupnom centre cez informačný stánok alebo cez SBS službu. V opačnom prípade polícia odporúča zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a pomoc ako postupovať.



Aj toto leto budú preventisti v Bratislavskom kraji vykonávať preventívne aktivity zamerané predovšetkým na frekventované miesta, ako sú napríklad parkoviská pri nákupných centrách.