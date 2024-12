Polícia vedie stíhanie v súvislosti so štvrtkovou udalosťou v Seredi

Sereď 13. decembra (TASR) - Muž sa mal vo štvrtok (12. 12.) zabarikádovať v jednom z bytov v Seredi (okres Galanta) a vyhrážať sa, že si ublíži. Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Policajtom sa vo štvrtok podarilo dostať do bytu a muža obmedzili na osobnej slobode. Nikto sa nezranil. "Policajti zároveň muža na mieste vyriešili aj za priestupok proti verejnému poriadku, keďže neuposlúchol výzvy polície. Na mieste neboli nájdené žiadne zbrane, ktoré by podliehali policajnej evidencii," spresnili.



Muž podozrivý zo skutku bol po vykonaní potrebných úkonov prepustený na slobodu a odovzdaný do lekárskej starostlivosti. "Vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie," doplnili policajti.