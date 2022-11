Polícia: Vodič prešiel do protismeru, kde narazil do plota a stĺpa

Bratislava 13. novembra (TASR) - Pri vjazde do Budmeríc smerom od Modry prešiel v nedeľu vodič s vozidlom značky Audi do protismeru, vyšiel mimo vozovky, kde narazil do oplotenia pred rodinným domom a následne do stĺpa elektrického osvetlenia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



"V dôsledku nárazu sa odlomil zo svetlometu úlomok plastu, ktorý poškodil tam odstavené motorového vozidlo," priblížili policajti. Vodič podľa nich utrpel nárazom ľahké zranenie.



"Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v organizme vodiča bola s negatívnym výsledkom," vyhlásila polícia a doplnila, že dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.