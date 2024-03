VÁŽNA NEHODA: Vodič narazil do čistiaceho vozidla, skončil v nemocnici

Fiľakovo 7. marca (TASR) - Pri Fiľakove v okrese Lučenec došlo v stredu (6. 3.) večer k dopravnej nehode, pri ktorej sa vážne zranil 65-ročný vodič osobného auta. Muž narazil do vozidla na čistenie pozemných komunikácií odstaveného na kraji cesty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo na ceste I/71, keď 65-ročný vodič osobného auta idúci v smere od obce Fiľakovské Kováče narazil do zadného kolesa pracovného stroja. Vozidlo stálo riadne označené na kraji cesty. "Malo zametať pozemnú komunikáciu po znečistení od poľnohospodárskych mechanizmov, ktoré sa práve presúvali z poľa po uvedenej ceste," priblížila polícia.



Vodič čistiaceho vozidla vyviazol z nehody bez zranení, vodič osobného auta utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečby viac ako 42 dní a bol prevezený do nemocnice v Lučenci. "Požitie alkoholu u vodičov nebolo zistené. Škoda na vozidlách bola odhadnutá na 1500 eur," dodala polícia.