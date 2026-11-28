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Polícia vyšetruje lúpež predajne v Bratislave, verejnosť žiada o pomoc
V súvislosti so skutkom policajti pátrajú po totožnosti osôb na videu, ktoré zverejnili na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje lúpež predajne v hlavnom meste na Dunajskej ulici spáchanú formou spolupáchateľstva. Verejnosť žiada o pomoc. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.
V súvislosti so skutkom policajti pátrajú po totožnosti osôb na videu, ktoré zverejnili na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti. Obyvateľov vyzvali, aby akékoľvek informácie o osobách polícii oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
V súvislosti so skutkom policajti pátrajú po totožnosti osôb na videu, ktoré zverejnili na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti. Obyvateľov vyzvali, aby akékoľvek informácie o osobách polícii oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.