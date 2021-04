Polícia vyšetruje ozbrojenú lúpež predajne v Košiciach

Košice 10. apríla (TASR) – Polícia vyšetruje ozbrojenú lúpež, ku ktorej došlo v piatok (9. 4.) okolo 12.30 h v jednej z predajní na Komenského ulici v Košiciach. Ako TASR v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, doposiaľ neznámy páchateľ vošiel do predajne, podišiel k predajnému pultu a vypýtal si pivo.



"Keď predavačka otvorila pokladňu, aby mu vydala peniaze za zakúpený tovar, namieril na ňu zbraň a žiadal od nej peniaze so slovami 'daj peniaze, všetky, aj zdola'. V ruke držal igelitovú tašku. Predavačka z obavy o svoj život vybrala z pokladne finančnú hotovosť viac ako 400 eur a peniaze vložila do tašky. Potom páchateľ, oblečený v čiernej mikine s kapucňou na hlave s lupom odišiel z predajne smerom na ulicu Obrancov mieru na neznáme miesto," uviedla Mésarová s tým, že udalosť sa zaobišla bez zranení.



"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach začal v danom prípade trestné stíhanie pre zločin lúpeže. Polícia po páchateľovi intenzívne pátra," doplnila Mésarová.



Videozáznam z bezpečnostnej kamery, ktorá zachytila muža podozrivého zo spomenutého skutku, je zverejnený na oficiálnej facebookovej stránke Polícia SR – Košický kraj. Polícia žiada o pomoc verejnosť. Akékoľvek informácie, ktoré by jej pomohli pri objasnení tohto skutku, môžu občania oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158.