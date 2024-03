Ženu nalákali na investovanie do zlata, prišla o 2300 eur

Bratislava 19. marca (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje podvod. Neznámy páchateľ cez zoznamovaciu aplikáciu navrhol žene investovanie do zlata. Do aplikácie, ktorú jej poslal, vložila 2300 eur. Následne od nej žiadal ďalšie peniaze, aby mohla pôvodným vkladom disponovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



"Poškodená žena všetko vykonala podľa pokynov. Pri následnej komunikácii s neznámym mužom mal od nej chcieť vložiť ďalšie peniaze, a to vo výške 19.952 eur ako daň, ktorú keď nezaplatí, nemôže disponovať už vloženou sumou. Poškodená žena žiadne ďalšie vklady nevykonala a celú udalosť nahlásila," priblížila hovorkyňa.



Polícia upozorňuje, že počítačovo zruční podvodníci dokážu pôsobiť dôveryhodne a investovanie peňazí bolo "úspešné" už vo viacerých prípadoch. Poškodení občania, ktorí naleteli, prišli o nemalé sumy. Odporúča preto rozvážnosť na sociálnych sieťach a neposielať peniaze neznámym osobám.