Polícia vyšetruje prípad stočených kilometrov na osobnom aute

Partizánske 23. júna (TASR) - Polícia v Partizánskom vyšetruje okolnosti prípadu stočených kilometrov (km) na osobnom aute. Dopustiť sa ho mal doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý mal pri predaji auta zamlčať zásah do tachometra. Policajti začali trestné stíhanie pre prečin podvodu. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Doposiaľ presne nestotožnený páchateľ mal vedome pri predaji vozidla zamlčať, že došlo k zásahu do tachometra vozidla a k zníženiu hodnoty najazdených kilometrov minimálne o 165.540 km. Reálny stav teda nebol, ako je uvedené v kúpnej zmluve - 240.000 km, ale až 405.540 km," ozrejmila Kuzmová.



Poškodená na základe klamlivých informácií od páchateľa o technickom stave motorového vozidla a najmä o informácii o počte najazdených km, podľa nej súhlasila s kúpou vozidla za sumu 14.100 eur.



"Policajný vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin podvodu vzhľadom na to, že vzniklo dôvodné podozrenie, že páchateľ sa na škodu cudzieho majetku obohatil tým, že uviedol poškodenú do omylu v otázke počtu najazdených km. V prípade zistenia páchateľa a dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodala Kuzmová.