Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu na Spiši

Krompachy 5. februára (TASR) – Tragickú dopravnú nehodu na Spiši, pri ktorej v utorok (4.2.) popoludní prišiel o život mladý vodič, vyšetruje polícia. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej sa pravdepodobne pod nehodu podpísala rýchla jazda, pri ktorej 30-ročný Prešovčan neodhadol svoje schopnosti.



„S osobným motorovým vozidlom prešiel na úseku cesty v smere od Margecian do Kluknavy do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom, plne naloženým drevom. Auto po náraze odhodilo mimo cesty do trávnatého porastu. Žiaľ, vodič tohto vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila hovorkyňa. Šofér nákladného auta sa pri dopravnej nehode nezranil, policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok nepreukázal prítomnosť alkoholu v jeho dychu. Taktiež mu bol odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok. To, či vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok šoféroval nebohý vodič, bude zisťovať pitva.



Podľa Ivanovej policajti dokumentovali udalosť niekoľko hodín aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava, pričom cesta bola v danom úseku neprejazdná a doprava odklonená. Predbežnú škodu vyčíslili na 17.000 eur. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby zvýšili opatrnosť a v prípade potreby radšej jazdili pomalšie. „Najčastejšou príčinou dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel je práve nedovolená rýchlosť jazdy,“ skonštatovala Ivanová a vyzvala šoférov, aby zbytočne nehazardovali rýchlou riskantnou jazdou.