Polícia využíva psy nielen na obranu. Aké plemená sú vhodné do služby?

Bratislava 14. decembra (TASR) - Z celkového počtu služobných psov Policajného zboru (PZ) SR využívaných vo výkone služby tvoria približne 20 percent belgické ovčiaky. Pre svoju všestrannosť sa využívajú nielen ako obranárske psy, ale aj ako psy špecialisti napríklad na vyhľadávanie výbušnín, drog, zbraní a podobne. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia metodiky a veterinárnej služby odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR Júlia Zlejšia.



Ako dodala, s testovaním odchovávania jedincov plemena belgický ovčiak malinois sa na stredisku chovu služobných psov PZ SR začalo už v roku 1997.



Belgický ovčiak patrí medzi ovčiarske plemená podobne ako napríklad nemecký ovčiak. Ovčiarske psy podobné belgickému ovčiakovi sa na území Belgicka vyskytovali už okolo roku 1650 a ich hlavnou úlohou bolo pasenie stád a ochrana dvora. Nešlo však o belgického ovčiaka v podobe, v akej ho poznáme v súčasnosti.



"Zásadným rokom pre vznik tohto plemena bol rok 1891, kedy bol založený v meste Brusel spolok pre čistokrvný chov ´Clubduchien de bergerbelge´. Na prvej akcii klubu v areáli veterinárnej školy v Curegheme sa zišlo 117 ovčiakov. Tam profesor Reul stanovil znaky plemena, tri varianty srsti - dlhosrstá, hrubosrstá, krátkosrstá a sfarbenie čierna, tmavošedá, hnedo žíhaná s alebo bez tmavožltých znakov a tiež šedobiela, ucho vzpriamené, výška v kohútiku 55 cm. Stanoveným znakom zodpovedalo 40 psov, ktorí boli vytipovaní ako jedinci vhodní na ďalší chov," objasnila Zlejšia.



Ako dodala, v rámci tohto plemena sa vyskytujú štyri varianty a to Groenendael – čierny dlhosrstý, Lakenois – šedý alebo červenohnedý hrubosrstý, Malinois – červenohnedý krátkosrstý a Tervueren – červenohnedý dlhosrstý.



Belgický ovčiak je podľa jej slov temperamentný, aktívny, ostražitý, mimoriadne inteligentný a učenlivý pes a pre svojho pána urobí čokoľvek. Okrem výborných pastierskych schopností, na ktoré bol pôvodne vyšľachtený, je aj výborným strážcom. "Ak je to potrebné, bez váhania účinne bráni svojho pána, miluje svoju rodinu a potrebuje s ňou byť v kontakte. Miluje ľudí, ktorých pozná, avšak k cudzím sa môže správať rezervovane a pokiaľ sa pri jeho výchove v mladom veku podcení socializácia, môže byť voči cudzím ľuďom a psom nepriateľský," uviedla.



Jedince variety malinois, ako ďalej povedala, sú v súčasnosti považované za jediné konkurencieschopné plemeno nemeckému ovčiakovi nielen v športovej kynológii, ale aj ako služobné psy ozbrojených zložiek a ich obľuba neustále rastie.



"Aj v PZ SR sa v rámci zavádzania nových trendov a využívania iných plemien služobných psov vo výkone služby začalo v roku 1997 na stredisku chovu služobných psov s testovaním odchovávania jedincov plemena belgický ovčiak malinois. Prvým predstaviteľom tohto plemena bola sučka Fiba Lufty z chovateľskej stanice Ľuboša Krivošíka, ktorá viedla pracovnú krv vynikajúcich plemenníkov ako napríklad Elgosdu Chemin des Pleines, Ring3, Mondioring 3, ktorý výrazne zasiahol do chovu belgických ovčiakov malinois. Jeho potomkovia sa presadili či už v chove alebo na kynologických súťažiach," priblížila Zlejšia.