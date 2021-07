Drogy v Kamenici n. Cirochou: Z obchodovania obvinili 19-ročnú ženu

Prešov 31. júla (TASR) – Polícia obvinila 19-ročnú ženu z Kamenice nad Cirochou, ktorá mala obchodovať s drogami. Umiestnili ju do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na jej vzatie do väzby. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.



Žena si mala od marca kupovať alebo inak zadovažovať predovšetkým metamfetamín. Omamné a psychotropné látky neoprávnene prechovávala a po vzájomnej telefonickej a internetovej komunikácii alebo osobnej dohode s odberateľmi so ziskom predávala v Kamenici nad Cirochou, Humennom a ich okolí.



„Pri domovej a osobnej prehliadke policajti okrem iného zaistili striekačku, ampulku a igelitové uzatváracie vrecúško s bielou kryštalickou látkou, puzdro s cigaretovými papierikmi a zelenou sušinou, igelitové vrecko s obsahom osem kusov kapsúl s obsahom hnedej látky neznámeho pôvodu, kovovú drvičku na marihuanu a ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou,“ uvádza polícia.



Podľa jej predbežných skúmaní bola v plastovom uzatvárateľnom vrecku s kryštalickým materiálom, ktoré žena pri osobnej prehliadke vydala, účinná látka matamfetamín. Z daného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 13 bežných jednorazových dávok drogy.



V prípade dokázania viny hrozí mladej žene väzenie na tri až desať rokov.