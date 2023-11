Z pokusu o vraždu v Nálepkove obvinili dvoch mužov

Nálepkovo 6. novembra (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a prečinu porušovania domovej slobody obvinila polícia dvoch mužov vo veku 29 a 30 rokov z okresu Spišská Nová Ves. Oba skutky mali spáchať formou spolupáchateľstva. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



K pokusu o vraždu 41-ročného muža malo dôjsť 1. novembra v obci Nálepkovo v okrese Gelnica s pravdepodobným motívom pomsty. Obvinení podľa vyšetrovania v daný deň okolo 18.00 h vošli na dvor rodinného domu v obci, a to bez predchádzajúceho súhlasu poškodeného majiteľa. Mladší z obvinených v úmysle usmrtiť poškodeného sa ho snažil niekoľkokrát udrieť do oblasti hlavy doposiaľ neznámym predmetom, pravdepodobne sekerou. "Našťastie, k dokonaniu tohto útoku nedošlo, pretože poškodený muž sa aktívne bránil a ubrániť sa mu podarilo nastavením rúk, avšak jednu z nich útočník zasiahol. Zaháňať sa prestal, až keď poškodenému mužovi začala z ruky striekať krv, a z miesta činu utiekol preč," uviedla Ivanová.



Druhý z obvinených chytil poškodeného za bundu a vytočil ho tak, že spadol na zem s rukami za chrbtom. "Na to mu útočník kľakol na hrudník a v úmysle usmrtiť ho bodol do oblasti krku," opísala hovorkyňa. Následne prišiel 20-ročný syn napadnutého muža a udrel útočníka drevenou násadou od metly. Keďže to však na zastavenie útokov na jeho otca nestačilo, niekoľkokrát ho udieral do oblasti hlavy, až kým útočník taktiež z miesta činu neušiel.



"Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel poškodený 41-ročný muž hlboké rezno-bodné rany na jednej z rúk a hlbokú ranu na krku, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia desať až 14 dní," skonštatovala Ivanová.



Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal krajský policajný vyšetrovateľ. Oboch obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia so spracovaním podnetu na podanie návrhu na vzatie obvinených do vyšetrovacej väzby. "V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," dodala hovorkyňa polície.