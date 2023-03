Polícia začala trestné stíhanie pre nehodu v okrese Michalovce

Košice 10. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súvislosti so štvrtkovou (9. 3.) dopravnou nehodou, ku ktorej došlo medzi obcami Zbudza a Staré v okrese Michalovce. Pri nehode utrpelo zranenia päť ľudí, z toho dvaja ťažké. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič z okresu Humenné išiel s vozidlom značky Škoda Superb smerom od Zbudze na obec Staré. "Po prejdení pravotočivej zákruty pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozovky prešiel do protismernej časti cesty a narazil do protiidúceho vozidla značky Citroen, ktoré viedla 34-ročná vodička z Michalovského okresu," spresnila.



Ťažké zranenia utrpela vodička vozidla značky Citroen a spolujazdec v aute značky Škoda. "Z ľahkých zranení sa bude liečiť vodič vozidla značky Škoda, u ktorého bola dychová skúška negatívna, a na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v jeho organizme mu bol odobratý biologický materiál," dodala Mésarová s tým, že mu zadržali vodičský preukaz. Vodičke na zistenie prítomnosti alkoholu odobrali krv. Ľahké zranenia utrpeli aj dve spolujazdkyne vo vozidle značky Škoda.



Predbežná škoda na autách bola vyčíslená na sumu 15.000 eur. "Presná príčina vzniku dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania, aj za účasti znalca," doplnila.