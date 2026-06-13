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Sobota 13. jún 2026
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Polícia zadržala dve osoby podozrivé z krádeže v anglickom tábore

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride.

Autor TASR
Kansas City 13. júna (TASR) - Americká polícia zadržala dve osoby v súvislosti s vyšetrovaním krádeže vybavenia anglického futbalového tímu pred príchodom do jeho základného tábora na MS v americkom Kansas City.

Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.

Logistický tím reprezentácie dorazil skôr ako hráči, aby pripravil tábor, kde bude tím počas majstrovstiev sveta pôsobiť. Polícia doplnila, že k incidentu došlo v piatok večer. V sobotu sa potom objavili správy, že časť vybavenia sa už našla, polícia to však nepotvrdila.

V Kansas City má svoju základňu aj obhajca titulu Argentína. Angličania vstúpia do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.
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