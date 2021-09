Polícia zadržala muža podozrivého zo šírenia poplašnej správy

Košice 25. septembra (TASR) – Polícia umiestnila do cely policajného zaistenia 49-ročného Košičana, ktorý je podozrivý zo šírenia poplašnej správy. Súvisí to s piatkovým (24. 9.) anonymným nahlásením bomby v obchodnom centre (OC) i na železničnej stanici v Košiciach. Existencia nástražného výbušného systému nebola potvrdená, v oboch prípadoch ukončili pyrotechnické prehliadky s negatívnym výsledkom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Telefonický hovor o tom, že vybuchne bomba v OC na Toryskej ulici, prijala polícia na tiesňovej linke pred 16.00 h. Približne o hodinu neskôr mužský hlas telefonoval s tým, že bomba vybuchne na železničnej stanici v Košiciach a hovor rovnako ukončil. „Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky, polícia vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia, a na miesto bol vyslaný aj psovod so služobným psom, špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín. Z dotknutých objektov, obchodného centra i železničnej stanice, boli evakuované všetky prítomné osoby,“ uviedla.



Krátko po prijatí druhého oznámenia košickí policajti podozrivého obmedzili na osobnej slobode v košickej mestskej časti Krásna. Po vykonaní prvotných úkonov bol podľa Mésarovej umiestnený do cely policajného zaistenia a v súčasnosti vykonávajú potrebné procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.



Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre pokračujúci trestný čin šírenia poplašnej správy, trestná sadzba sa pohybuje v rozsahu od jedného do piatich rokov. „Bližšie okolnosti, motív konania i celkový rozsah spôsobených škôd sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala.