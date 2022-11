Polícia zadržala vo vlaku násilníckeho muža, mal napadnúť aj policajta

Bratislava 13. novembra (TASR) - Polícia zadržala v sobotu (12. 11.) v jednom z vlakov na Hlavnej stanici v Bratislave muža, ktorý sa voči ostatným cestujúcim správal neslušne. Po príchode do vlaku ho hliadka vyzvala na opustenie priestorov, na čo napadol jedného z policajtov päsťou do tváre. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. V súvislosti s incidentom začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa.



Agresívny muž bol podľa hovorcu obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný z vlaku na príslušné policajné oddelenie. "Počas eskortovania sa muž mal policajtom vyhrážať 'guľkami do hlavy' a 'mafiánmi z Nitry'," priblížil Szeiff. Po vykonaní potrebných úkonov bol 42-ročný muž umiestnený v cele policajného zaistenia.