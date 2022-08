Zadržaný muž mal v cele napadnúť policajta, hrozí mu päťročné väzenie

Trenčín 4. augusta (TASR) - Trest odňatia slobody až na päť rokov hrozí 33-ročnému mužovi z Novej Dubnice, ktorý mal v cele policajného zaistenia napadnúť policajta. Policajti ho obvinili z prečinu útoku na verejného činiteľa. Informovali o tom vo štvrtok na sociálnej sieti.



Muž sa v cele policajného zaistenia nachádzal vzhľadom na to, že je podozrivý zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci. "Tam začal bezhlavo poškodzovať zariadenie cely. Z toho dôvodu policajt odomkol dvere a vyzval ho, aby upustil od svojho konania a obliekol sa z dôvodu odchodu na lekárske ošetrenie. Muž však túto výzvu neuposlúchol, navyše sa rozhodol dostať na slobodu a celu sa pokúsil opustiť," opísali policajti.



Medzi zadržaným a policajtom podľa nich došlo k zápasu, pri ktorom policajt voči mužovi v zmysle zákona použil hmaty a chvaty sebaobrany. "Zadržaný udrel policajta do tváre a kopol ho do nohy. Až za pomoci ďalších príslušníkov sa muža podarilo spacifikovať. Napadnutého policajta jednorazovo ošetrili v nemocnici," doplnila polícia.



Obvinený bol už v minulosti trikrát súdne trestaný, tentoraz mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.