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Polícia zasahuje pri viacerých udalostiach v dôsledku počasia
Vodičov zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným podmienkam a sledovali dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Žilina 19. júla (TASR) - Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina, ktoré obmedzovali alebo ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Na mieste sú aj policajné hliadky, informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti zabezpečujú miesta udalostí, usmerňujú dopravu a dohliadajú na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Vodičov zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným podmienkam a sledovali dopravné obmedzenia.
„Policajti zabezpečujú miesta udalostí, usmerňujú dopravu a dohliadajú na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Vodičov zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným podmienkam a sledovali dopravné obmedzenia.