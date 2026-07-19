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Polícia zasahuje pri viacerých udalostiach v dôsledku počasia

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Zničené auto po páde stromu. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Vodičov zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným podmienkam a sledovali dopravné obmedzenia.

Autor TASR
Žilina 19. júla (TASR) - Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina, ktoré obmedzovali alebo ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Na mieste sú aj policajné hliadky, informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti zabezpečujú miesta udalostí, usmerňujú dopravu a dohliadajú na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia.

Vodičov zároveň vyzvala k zvýšenej opatrnosti, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym poveternostným podmienkam a sledovali dopravné obmedzenia.
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