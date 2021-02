Polícia zatkla ženu, ktorá udrela do hlavy dvojročného chlapca

New York 27. februára (TASR) - Newyorská polícia zatkla v piatok v mestskej časti Harlem ženu, ktorá udrela do hlavy dvojročného chlapca, keď ju jeho matka žiadala o sociálny odstup. K incidentu došlo 20. februára vo vagóne metra na Manhattane, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Polícia uviedla, že 21-ročná matka chlapca požiadala Elizabeth Galarzaovú (56), aby jej poskytla viac priestoru. "Prosím, zostaňte šesť sedadiel od môjho malého dieťaťa," povedala matka podľa polície.



Galarzaová však namiesto toho šliapla mladej žene na nohu a chlapca udrela niekoľkokrát päsťou do tváre. Keď vlak dorazil do stanice, z miesta činu utiekla. Chlapček utrpel modriny na tvári a uchu. Zdravotníci ho zobrali na ošetrenie.