Trenčianska polícia eviduje zvýšený výskyt krádeží bicyklov

Púchov 27. júla (TASR) - Policajti v Trenčianskom kraji zaznamenali v poslednom období zvýšený výskyt krádeží bicyklov. K jednému z posledných prípadov došlo v Púchove na ulici Dvory, kde mal doposiaľ neznámy páchateľ odcudziť dámsky bicykel z pivnice. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Ku krádeži malo podľa policajtov dôjsť od 21.00 h 22. júla do 18.00 h 25. júla. "Páchateľ vnikol bez použitia násilia do vchodu panelového domu, prešiel do pivničných priestorov, kde vylomil zámok na jednej kóji a z nej odcudzil dámsky bicykel čierno-ružovej farby značky CANYON v hodnote 1530 eur," uviedla Kuzmová.



Po páchateľovi polícia podľa nej pátra, o pomoc žiada i verejnosť. "Akékoľvek poznatky, ktoré by viedli o objasneniu skutku a k zisteniu jeho páchateľa, oznámte na známom čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR - Trenčiansky kraj," vyzvala verejnosť Kuzmová.



Policajti v tejto súvislosti odporúčajú majiteľom, aby chránili svoj majetok proti odcudzeniu. Bicykel by mali parkovať vždy na viditeľnom mieste, ktoré nie je ani preplnené, ani opustené. Ak je to možné, umiestniť by ho mali do záberu bezpečnostnej kamery. "Bicykel by mali vždy pripútať k pevnému bodu. Ak si ho odkladajú v spoločných priestoroch v dome, dbať treba na uzamknutie vchodu a spoločných priestorov, ako i dopravného prostriedku," doplnila Kuzmová.



Majitelia bicyklov by mali podľa nej zvážiť investíciu do reťazových oceľových či titánových zámkov. "Aj tieto dokáže zlodej prekonať, ale potrebuje viac času a spôsobí hluk. Ideálne je kombinovať viaceré typy zámkov a chrániť rám aj kolesá bicykla," podotkla.



Ak majú ľudia naozaj cenný bicykel, mali by zvážiť investíciu aj do cenovo drahších technológií. "Využite alarm, ktorý pošle správu do vášho mobilného telefónu. Nenápadný GPS lokátor, ktorý môže vyzerať ako bežné svetlo na bicykel či sedadlo," ozrejmila policajná hovorkyňa.



Ľudia by v žiadnom prípade nemali podľa nej nakupovať bicykle, ak majú podozrenie, že boli ukradnuté. "Podporovali by tým samotných zlodejov a hrozí im, že ak si majiteľ bicykel spozná alebo ho polícia vypátra, zostanú bez bicykla aj peňazí, za ktoré ho kúpili," dodala.