Ženu, ktorá v Bratislave nožom napadla 48-ročného muža, obvinili

Bratislava 20. septembra (TASR) - Polícia obvinila 48-ročnú Miroslavu B., ktorá začiatkom týždňa v Bratislave napadla 48-ročného muža. Najskôr ho mala kopnúť do hlavy a následne bodnúť kuchynským nožom do oblasti tváre. Incident sa stal na Junáckej ulici. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že žena čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví.



"Muž chcel následne z miesta utiecť. Pri jeho úteku ho žena bodla druhýkrát, a to do oblasti chrbta," priblížil Szeiff. Mužovi tak spôsobila zranenia, ktoré si vyžadovali ošetrenie v nemocnici.



"Policajti agresívnu ženu obmedzili na osobnej slobode v krátkom čase od spáchania skutku a eskortovali na policajné oddelenie," dodal. Podľa slov hovorcu je umiestnená v cele policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na jej väzobné stíhanie.