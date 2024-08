ŽIADOSŤ O POMOC: Pátrajú po mužovi, doručoval falošné rozhodnutia

Bratislava 7. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní prípadov doručenia falošných rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálny odpad zo strany hlavného mesta Bratislavy. Pátrajú po totožnosti muža na zverejnených záberoch. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Keďže je zo strany policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vedené v tejto súvislosti aj objasňovanie protiprávneho konania, pátrame po totožnosti muža na priložených záberoch. Ten by mohol svojimi vedomosťami pomôcť objasniť uvedené prípady," priblížil Szeiff. Informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu a pobytu majú občania oznámiť na polícii.



Podvodné rozhodnutia sa doručovali občanom priamo do poštových schránok. Ak občania v schránkach nájdu takéto rozhodnutie, polícia ich vyzýva telefonicky si overiť jeho pravdivosť, prípadne sa riadiť odporúčaniami hlavného mesta.



Hlavné mesto avizuje v tejto súvislosti právne kroky. Zdôrazňuje, aby obyvatelia nerealizovali na základe podvodných rozhodnutí žiadne platby. Poukazuje zároveň na viacero znakov, na základe ktorých je možné rozoznať, že ide o podvod. Adresátom na falošnom poštovom poukaze nie je hlavné mesto Bratislava, ale súkromná spoločnosť. Magistrát takisto pripomína, že rozhodnutia spravidla posiela buď do elektronickej schránky, respektíve doporučene do vlastných rúk s úložnou lehotou 15 dní na adresu poplatníka.