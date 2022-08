Polovicu úmrtí v dôsledku rakoviny spôsobujú predíditeľné faktory

New York 21. augusta (TASR) - Takmer polovicu všetkých úmrtí v dôsledku rakoviny spôsobujú faktory, ktorým sa dá predísť. Vyplýva to z vedeckej štúdie medzinárodného výskumného tímu, ktorú publikoval lekársky časopis The Lancet. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vedci analyzovali údaje približne 10 miliónov ľudí, ktorí zomreli na 23 rôznych typov rakoviny v roku 2019. Vonkajšie rizikové faktory sa podieľali na 4,45 miliónoch úmrtí. Zoznam 34 rizikových faktorov nezdravého životného štýlu vedú fajčenie, konzumácia alkoholu a obezita, vyplýva z zo zistení Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) z Washingtonskej univerzity v Seattli.



"Táto štúdia ilustruje, že bremeno rakoviny zostáva dôležitou výzvou v oblasti verejného zdravia," povedal Christopher Murray, riaditeľ IHME a spoluautor štúdie. "Fajčenie je naďalej celosvetovo hlavným rizikovým faktorom rakoviny," dodal.



Štúdia tiež zistila, že vyššie riziko úmrtia na rakovinu v dôsledku vonkajších rizikových faktorov majú muži (50,6 percent). U žien je toto riziko zhruba tretinové (36,3 percent). Okrem alkoholu, fajčenia a obezity medzi rizikové faktory z hľadiska rakoviny patria aj nechránený sex a vplyv karcinogénnych látok v určitých povolaniach.