Polročné prázdniny bude sprevádzať oblačnosť, hmla a sneženie
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo -1 až 4.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Situácia: V chladnom vzduchu bude od severu do našej oblasti naďalej zasahovať okraj tlakovej výše.
Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele hmlisto a slabé sneženie alebo mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice. Na severe a východe chladno.
Najnižšia nočná teplota 0 až -8, na severe a východe väčšinou -8 až -16 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, na severe a východe väčšinou -7 až -2 stupne C.
Slabý, na východe miestami severný a popoludní na juhozápade juhovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -4 až -4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -4 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -7 až -11 stupňov C.
