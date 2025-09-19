< sekcia Import
Poľská vláda predstavila priority vrátane rozvoja jadra, dronov a AI
Medzi prioritami efektívneho štátu figuruje obnova právneho štátu, digitalizácia justície, reforma prokuratúry a rozšírenie elektronického zdravotníctva.
Autor TASR
Varšava 19. septembra (TASR) - Poľská vláda v piatok predstavila 58 priorít pre druhú polovicu volebného obdobia. Sú medzi nimi výstavka nového veľkého letiska, jadrovej elektrárne, zriadenie dronových jednotiek, vybudovanie 200.000 domácich batériových úložísk či ambícia zaradiť sa medzi top 20 krajín sveta v oblasti umelej inteligencie. Celkovým cieľom je posilniť bezpečnosť, konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií Úradu vlády.
Minister pre dohľad nad realizáciou vládnej politiky Maciej Berek uviedol, že každý minister predložil tri kľúčové úlohy, ktoré budú podliehať prísnemu monitoringu a doplnia doterajšie plány rezortov.
V oblasti bezpečnosti vláda kladie dôraz na posilnenie armády, budovanie obrany východnej hranice a rozvoj dronových jednotiek. Do roku 2026 plánuje vyčleniť viac ako 17 miliárd zlotých (4 mld. eur) na civilnú obranu vrátane modernizácie krytov, zdravotníckych zásob a systémov záchranných služieb. Súčasťou priorít je aj zvýšenie odolnosti energetickej sústavy proti výpadkom a prijatie opatrení na udržanie nízkych cien elektriny.
V hospodárskej oblasti sa vláda sústreďuje na podporu podnikateľov, investície a dereguláciu. Do roku 2027 chce zaviesť najmenej 200 legislatívnych zmien na zjednodušenie podnikania. Kľúčové projekty zahŕňajú výstavbu nového veľkého letiska CPK, prvej jadrovej elektrárne a modernizáciu železničného parku za vyše 16 miliárd zlotých. Vláda tiež plánuje vybudovať výrobné a vývojové centrá umelej inteligencie s cieľom zaradiť Poľsko do prvej dvadsiatky krajín sveta v tejto oblasti do roku 2030.
V poľnohospodárstve a životnom prostredí má byť prioritou ochrana produkčnej funkcie vidieka a predĺženie zákazu predaja štátnej pôdy do roku 2036. Zriadiť sa má tiež nový národný park pri hraniciach s Nemeckom a podporiť likvidácia nelegálnych skládok.
Medzi prioritami efektívneho štátu figuruje obnova právneho štátu, digitalizácia justície, reforma prokuratúry a rozšírenie elektronického zdravotníctva. V oblasti sociálnej politiky sa vláda zaviazala zvýšiť dostupnosť miest v jasliach na 315.000 do roku 2027.
Štvrtým pilierom je moderný digitálny štát. Počet používateľov aplikácie na komunikáciu so štátom mObywatel má do roku 2027 stúpnuť na 15 miliónov. Prioritou je aj širšie využitie umelej inteligencie v podnikaní, vede a verejnej správe, ako aj digitalizácia legislatívneho procesu a štandardizácia majetkových priznaní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
