Poľskí robotníci pri bagrovaní rieky vylovili meč s nápisom Ulfberht

Varšava 31. januára (TASR) - Poľskí robotníci počas bagrovania riečneho dna objavili "takmer dokonale zachovaný" 1000-ročný meč. Podľa niektorých výskumníkov by mohol byť meč spojený s Vikingami. TASR o tom informuje na základe správy webového portálu Live Science.



Robotníci meč objavili v polovici januára na severe Poľska počas bagrovania dna rieky Visla neďaleko mesta Wloclawek v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve.



Röntgenové snímky meča na čepeli odhalili nápis "VLFBERTH". Ten sa zvykne interpretovať ako "Ulfberht", pretože písmená "U" a "V" v minulosti často splývali.



Archeológovia doteraz objavili približne 170 mečov s týmto nápisom. Ide o mimoriadne kvalitné a cenné meče vyrobené z tzv. téglikovej ocele. Takáto oceľ vznikala zo zmesi rôznych surovín roztavených v taviacom tégliku a bola mimoriadne pružná a pevná. Pravé "Ulfberhty" mohli stáť toľko ako farma, preto dochádzalo aj k ich falšovaniu. Objavený meč je však pravdepodobne pravý.



Pokiaľ ide o kvalitu čepele, meče s nápisom "Ulfberht" patria k najznámejším a najkvalitnejším mečom z raného stredoveku v Európe, uviedol Mateusz Sosnowski, ktorý sa na skúmaní meča zúčastnil. Dodal, že v minulosti sa už na území dnešného Poľska našlo sedem mečov s nápisom "Ulfberht".



Odborníci meč podľa rukoväte klasifikovali ako "typ S". Meče tohto typu sa vyznačujú rovnou záštitou, ktorá sa na koncoch rovnomerne rozširuje. Hlavica meča, teda časť na konci rúčky, ktorá ho vyvažuje, má niekoľko oblúkov. Odborníci vďaka nej meč datovali do 9. alebo 10. storočia, teda približne do čias formovania dynastie Piastovcov.



Sosnowski uvádza, že poloha mesta Wloclawek na rieke Visla mohla v minulosti z mesta robiť dôležité stredisko na obchodných cestách smerujúcich do Pobaltia a Škandinávie.



Dodáva, že v roku 2007 bol počas výstavby diaľnice neďaleko odkrytý cintorín z 10. až 11. storočia s množstvom škandinávskych artefaktov. "Vďaka tomu sa môžeme domnievať, že na pohrebisku boli pochovaní ľudia zo Škandinávie slúžiaci Piastovcom, ktorí v tom čase na tomto území budovali svoje panstvo," dodáva.



Niektorí odborníci však nesúhlasia s tým, že meče s nápisom "Ulfberht" sú vikingské. Poľský archeológ Robert Grochowski v rozhovore pre denník Gazeta Wyborcza uviedol, že tieto meče sa často považujú za vikingské aj napriek tomu, že vznikali zrejme na území dnešného Francúzska a na územie strednej Európy sa dostávali vďaka obchodu.



"Neviem, odkiaľ sa vzala predstava, že tento meč patril Vikingovi," uviedol Grochowski. Dodal, že bez podrobného výskumu je označovanie meča nálepkou "vikingský" úplne neopodstatnené a že o ňom ťažko povedať čokoľvek konkrétnejšie ako to, že ide o meč z raného stredoveku.