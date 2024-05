Poľský rezort zahraničia podporuje pri ruských provokáciách susedov

Varšava/Brusel 24. mája (TASR) – Poľské ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyjadrilo solidaritu s Estónskom, Fínskom a Litvou v súvislosti s pohraničnými provokáciami Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a AFP.



Rusko zvýšilo intenzitu svojich provokácií na hraniciach EÚ a zasiahlo pritom najmä tieto tri krajiny, uviedlo poľské ministerstvo prostredníctvom sociálnej platformy X.



"Estónsku, Fínsku a Litve vyjadrujeme svoju plnú solidaritu, keď sa vyrovnávajú s týmito neprijateľnými agresívnymi činmi. Situáciu pozorne sledujeme spolu so svojimi spojencami, ktorí reagujú pokojne a rozvážne," uviedlo ministerstvo.



Po rozhovore s estónskou premiérkou Kajou Kallas reagoval na sociálnej sieti aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "NATO vyjadruje solidaritu so svojím spojencom, Estónskom, ktoré čelí ohrozeniu svojej suverenity," uviedol.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok vo vládnej legislatívnej databáze zverejnilo návrh, ktorý znepokojil susedné štáty. Ministerstvo tvrdilo, že aktuálne hranice platné od roku 1985 "plne nezodpovedajú prírodným podmienkam". Návrh sa týkal námorných hraníc vo Fínskom zálive a v okolí ruskej Kaliningradskej oblasti susediacej s Litvou, neskôr však bez udania dôvodu z databázy zmizol.



Ruská pohraničná stráž následne v noci na štvrtok odstránila bóje z rieky Narva, ktoré tam umiestnilo Estónsko na vyznačenie splavnej trasy. Estónska premiérka Kaja Kallasová to označila za pohraničný incident a dodala, že Estónsko sa na Rusko obrátilo so žiadosťou o informácie.