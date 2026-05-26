Pondelok bol vo Francúzsku najteplejším májovým dňom v histórii meraní
V západofrancúzskych mestách Niort a Nantes teplota vystúpila nad 35 stupňov a v Poitiers na 34,3 stupňa.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 26. mája (TASR) - Francúzski meteorológovia v pondelok zaznamenali najvyššie teploty v histórii meraní. Rekordy padli na 352 staniciach a najvyššiu teplotu (37,1 stupňa Celzia) namerali pri Hossegore v juhozápadnom Francúzsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka Guardian.
V západofrancúzskych mestách Niort a Nantes teplota vystúpila nad 35 stupňov a v Poitiers na 34,3 stupňa. V Paríži teplomery ukazovali takmer 33 stupňov, v utorok sa v Bretónsku očakávajú teploty v rozmedzí 33 až 35 stupňov.
„Ide o nevídanú udalosť. Jej pravdepodobnosť výskytu v tomto ročnom období je podľa klimatických údajov z rokov 1979 až 2025 jedna k tisíc a v predindustriálnej ére by bola prakticky nemožná,“ povedal pre denník Le Monde klimatológ Christophe Cassou.
Vo Francúzsku evidujú sedem úmrtí priamo alebo nepriamo súvisiacich s vysokými teplotami, uviedla v utorok vláda. Podľa jej hovorcu sa päť ľudí utopilo v rôznych častiach krajiny. Mnohí sa pre horúčavy rozhodli schladiť v mori, hoci na väčšine francúzskych pláži ešte nefunguje služba plavčíkov. Ich pravidelné služby sa na väčšine pláží začínajú až v júli.
Vlna horúčav v týchto dňoch zasiahla západnú a strednú Európu. Spôsobuje ju meteorologický fenomén známy ako tepelná kupola, keď teplý vzduch uviazne pod tlakovou výšou.
Rekordy v pondelok padli aj v Británii - v botanickej záhrade Kew Gardens na juhozápade Londýna namerali 34,8 stupňa.
Horúčavy budú podľa Météo France pokračovať a oproti priemerným teplotám sa môžu vychýliť až o 13 stupňov. V Španielsku sa koncom tohto týždňa očakáva až 38 stupňov Celzia. Meteorológovia tvrdia, že vlna horúčav je „predčasná, mimoriadna a dlhotrvajúca“.
Podľa modelových odhadov je v dôsledku klimatických zmien pravdepodobnosť júnových horúčav v Európe asi desaťkrát vyššia ako v predindustriálnej ére a rovnaký trend sa začína prejavovať aj v máji.
„Predlžovanie obdobia horúčav je typickým prejavom dôsledkov zmeny klímy,“ povedal pre agentúru AFP klimatický výskumník Robert Vautard. „Napokon budeme svedkami podobných horúčav aj v apríli a októbri,“ skonštatoval.
