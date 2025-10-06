< sekcia Import
Pondelok bude oblačný a daždivý
Teploty sa budú pohybovať od 11 do 15 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, na mnohých miestach prehánky. Teploty 11 až 15 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 2 stupne C a najvyššia denná teplota 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota -2 stupne C a najvyššia denná teplota 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná teplota -1 stupeň C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
