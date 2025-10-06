Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Import

Pondelok bude oblačný a daždivý

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať od 11 do 15 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, na mnohých miestach prehánky. Teploty 11 až 15 stupňov C.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov C.




Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 2 stupne C a najvyššia denná teplota 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota -2 stupne C a najvyššia denná teplota 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 stupne C a najvyššia denná teplota -1 stupeň C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR