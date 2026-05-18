Pondelok 18. máj 2026
Pondelok má byť zamračený, miestami očakávajte dážď alebo prehánky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Najnižšia nočná teplota 12 až 7, v údoliach a ojedinele aj na Záhorí okolo 5 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Oblačno až zamračené. V noci na západe, cez deň aj na strednom Slovensku zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky. Vo vysokých polohách, neskôr už len na hrebeňoch Tatier sneženie. V noci a ráno ojedinele hmla.

Najvyššia denná teplota 10 až 16, na juhozápade a na Zemplíne 16 až 22 stupňov Celzia. Prevažne severný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu), spočiatku noci na západe a východe ojedinele okolo 10 metrov za sekundu (45 kilometrov za hodinu) a tam v nárazoch do 15 metrov za sekundu (55 kilometrov za hodinu). V noci a zrána lokálne aj bezvetrie.





Počasie na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 12 až 9 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 9 až 5 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 5 až -1 stupeň Celzia.






Zdroj: SHMÚ
