Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Import

Pondelok bude prevažne slnečný, ráno miestami zahalený hmlou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupeň Celzia.

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Jasno až polojasno, v nižších polohách v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou.

Najnižšia nočná teplota -12 až -19, miestami, najmä na juhozápade a v svahových polohách -5 až -12 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupeň Celzia.

Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 0 až 3 stupne Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 3 až 1 stupeň Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 1 až -2 stupne Celzia.







Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť