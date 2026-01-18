< sekcia Import
Pondelok bude prevažne slnečný, ráno miestami zahalený hmlou

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Jasno až polojasno, v nižších polohách v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou.
Najnižšia nočná teplota -12 až -19, miestami, najmä na juhozápade a v svahových polohách -5 až -12 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupeň Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 0 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 3 až 1 stupeň Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 1 až -2 stupne Celzia.
