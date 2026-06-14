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PONDELOK - E-skupina: Obranu Ekvádora preverí Pobrežie Slonoviny
Juhoamerická krajina zažila vôbec najlepšiu kvalifikáciu na šampionát od zmeny na terajší systém a v desaťčlennej skupine obsadila druhé miesto.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Úchvatnú sériu 19 zápasov bez prehry v podaní Ekvádora preverí hneď v prvom dueli E-skupiny majstrovstiev sveta talentovaný útok Pobrežia Slonoviny. „Les Elephants“ sami vstupujú do turnaja po kvalifikácii bez inkasovaného gólu a pokúsia sa o prvý postup zo skupiny MS. Výkop stretnutia na štadióne Lincoln Financial Field vo Philadelphii je na programe o 01.00 SELČ.
Juhoamerická krajina zažila vôbec najlepšiu kvalifikáciu na šampionát od zmeny na terajší systém a v desaťčlennej skupine obsadila druhé miesto. Predbehli ju len obhajcovia titulu Argentínčania, ktorých však zdolali v poslednom dueli 1:0. Z osemnástich konfrontácií sa v ich prípade až 8 skončilo remízou, pričom vždy išlo o bezgólový výsledok. Vizitka piatich inkasovaných zásahov je okrem iného zásluhou hráčov akými sú zástupca európskeho klubového majstra William Pacho z PSG, či anglický majster Pierro Hincapie z Arsenalu. Pred nimi bude nepochybne pripravený stredopoliar Moises Caicedo. Otázny je štart najlepšieho strelca v histórii krajiny Ennera Valenciu, ktorého trápi menšie zranenie lýtka. Pre Ekvádor ide o piatu účasť na turnaji. Nechýbal ani v Katare, kde však nepostúpil zo skupiny. jeho najlepším výsledkom nateraz zostáva osemfinále z Nemecka 2006. Argentínsky kormidelník Sebastián Beccacece prišiel na lavičku Ekvádora v auguste 2024 a v dvadsiatich zápasoch zažil pocit prehry len jediný raz (8-11-1). Pred prvým zápasom na MS plne dôveruje svojim zverencom. „Nezaujíma ma, kto bude hrať. Títo hráči sú pripravení a našou povinnosťou je vniesť do nich čo najviac sebavedomia. Majú na to dosiahnuť niečo krásne, tvoria tím a mená sú druhoradé. Je čas to ukázať na ihrisku,“ vyjadril sa kouč „La Tricolor“ na tlačovej konferencii.
Defenzíva africkej krajiny zažila podobne kvalitnú kvalifikáciu. Svoju skupinu vyhrali hráči Pobrežia Slonoviny bez prehry a bez inkasovaného gólu, i keď krajiny tohto kontinentu nepredstavujú v niektorých prípadoch porovnateľnú skúšku. Zverenci Emersa Faeho však ukázali svoju kvalitu pri výhrach v príprave nad u Kórejskou republikou, Škótskom a Francúzskom. Dvanásťgólového strelca RB Lipsko z uplynulého ročníka Yana Diomandeho, Simona Adingru a Amada Dialla so skúsenosťami z Premier League dopĺňa znovuzrodený Nicolas Pepe z Villarrealu, či čerstvý reprezentant krajiny Elye Wahi.
Na mládežníckej úrovni reprezentoval Wahi Francúzov, podobne ako Guéla Doue, starší brat ďalšej vychádzajúcej hviezdy Desire Doueho z PSG. Obranca Štrasburgu chce zachytiť začiatok turnaja najlepšie ako sa bude dať. „Prvý zápas je vždy najdôležitejší. Tri body nám pripravia skvelú pozíciu smerom k postupu. Máme na to, aby sme ich obranu prekvapili v krídelných priestoroch. Dôkladne sa pripravíme, no základom je ukázať dravosť a odhodlanie nášho mladého tímu. Nechceme byť do počtu,“ vyjadril sa pre oficiálny web FIFA.
Sám tréner výberu Fae ako mládežnícky reprezentant hral za Francúzsko, no v roku 2005 už dostal pozvánku od krajiny, kde sa narodili jeho rodičia. O rok neskôr v Nemecku sa Pobrežie Slonoviny predstavilo na MS vôbec prvýkrát a Fae bol pri tom. Afričania však nepostúpili zo skupiny a nepodarilo sa im to ani na ďalších dvoch turnajoch v r. 2010 a pri poslednej účasti v Brazílii pred dvanástimi rokmi. Pred začiatkom štvrtého účinkovania si je Fae plne vedomý predností kvalitného súpera. „Očakávam náročný a fyzický zápas, ktorý rozhodnú najmenšie detaily. Bude to bitka. Som však presvedčený, že môj tím na to bude mať odpovede. Prvoradá je samozrejme organizácia v obrane, no musíme byť nepredvídateľní. Rád nechávam svojim hráčom v tomto ohľade voľnú ruku,“ priblížil svoju filozofiu pred pondelkovým duelom 42-ročný Fae. Jeho náprotivok má len o tri roky viac a obaja tak patria k najmladším kormidelníkom na šampionáte.
FIFA ešte v piatok informovala o zmene hlavného rozhodcu tohto duelu. Angličan Michael Oliver si privodil zranenie a nahradil ho debutujúci Francois Letexier, jeden z dvoch hlavných francúzskych arbitrov na turnaji. Štadión vo Philadelphii s maximálnou kapacitou 67.594 divákov hostil minulý rok osem zápasov MS klubov, vrátane štvrťfinále neskoršieho víťaza Chelsea.
Juhoamerická krajina zažila vôbec najlepšiu kvalifikáciu na šampionát od zmeny na terajší systém a v desaťčlennej skupine obsadila druhé miesto. Predbehli ju len obhajcovia titulu Argentínčania, ktorých však zdolali v poslednom dueli 1:0. Z osemnástich konfrontácií sa v ich prípade až 8 skončilo remízou, pričom vždy išlo o bezgólový výsledok. Vizitka piatich inkasovaných zásahov je okrem iného zásluhou hráčov akými sú zástupca európskeho klubového majstra William Pacho z PSG, či anglický majster Pierro Hincapie z Arsenalu. Pred nimi bude nepochybne pripravený stredopoliar Moises Caicedo. Otázny je štart najlepšieho strelca v histórii krajiny Ennera Valenciu, ktorého trápi menšie zranenie lýtka. Pre Ekvádor ide o piatu účasť na turnaji. Nechýbal ani v Katare, kde však nepostúpil zo skupiny. jeho najlepším výsledkom nateraz zostáva osemfinále z Nemecka 2006. Argentínsky kormidelník Sebastián Beccacece prišiel na lavičku Ekvádora v auguste 2024 a v dvadsiatich zápasoch zažil pocit prehry len jediný raz (8-11-1). Pred prvým zápasom na MS plne dôveruje svojim zverencom. „Nezaujíma ma, kto bude hrať. Títo hráči sú pripravení a našou povinnosťou je vniesť do nich čo najviac sebavedomia. Majú na to dosiahnuť niečo krásne, tvoria tím a mená sú druhoradé. Je čas to ukázať na ihrisku,“ vyjadril sa kouč „La Tricolor“ na tlačovej konferencii.
Defenzíva africkej krajiny zažila podobne kvalitnú kvalifikáciu. Svoju skupinu vyhrali hráči Pobrežia Slonoviny bez prehry a bez inkasovaného gólu, i keď krajiny tohto kontinentu nepredstavujú v niektorých prípadoch porovnateľnú skúšku. Zverenci Emersa Faeho však ukázali svoju kvalitu pri výhrach v príprave nad u Kórejskou republikou, Škótskom a Francúzskom. Dvanásťgólového strelca RB Lipsko z uplynulého ročníka Yana Diomandeho, Simona Adingru a Amada Dialla so skúsenosťami z Premier League dopĺňa znovuzrodený Nicolas Pepe z Villarrealu, či čerstvý reprezentant krajiny Elye Wahi.
Na mládežníckej úrovni reprezentoval Wahi Francúzov, podobne ako Guéla Doue, starší brat ďalšej vychádzajúcej hviezdy Desire Doueho z PSG. Obranca Štrasburgu chce zachytiť začiatok turnaja najlepšie ako sa bude dať. „Prvý zápas je vždy najdôležitejší. Tri body nám pripravia skvelú pozíciu smerom k postupu. Máme na to, aby sme ich obranu prekvapili v krídelných priestoroch. Dôkladne sa pripravíme, no základom je ukázať dravosť a odhodlanie nášho mladého tímu. Nechceme byť do počtu,“ vyjadril sa pre oficiálny web FIFA.
Sám tréner výberu Fae ako mládežnícky reprezentant hral za Francúzsko, no v roku 2005 už dostal pozvánku od krajiny, kde sa narodili jeho rodičia. O rok neskôr v Nemecku sa Pobrežie Slonoviny predstavilo na MS vôbec prvýkrát a Fae bol pri tom. Afričania však nepostúpili zo skupiny a nepodarilo sa im to ani na ďalších dvoch turnajoch v r. 2010 a pri poslednej účasti v Brazílii pred dvanástimi rokmi. Pred začiatkom štvrtého účinkovania si je Fae plne vedomý predností kvalitného súpera. „Očakávam náročný a fyzický zápas, ktorý rozhodnú najmenšie detaily. Bude to bitka. Som však presvedčený, že môj tím na to bude mať odpovede. Prvoradá je samozrejme organizácia v obrane, no musíme byť nepredvídateľní. Rád nechávam svojim hráčom v tomto ohľade voľnú ruku,“ priblížil svoju filozofiu pred pondelkovým duelom 42-ročný Fae. Jeho náprotivok má len o tri roky viac a obaja tak patria k najmladším kormidelníkom na šampionáte.
FIFA ešte v piatok informovala o zmene hlavného rozhodcu tohto duelu. Angličan Michael Oliver si privodil zranenie a nahradil ho debutujúci Francois Letexier, jeden z dvoch hlavných francúzskych arbitrov na turnaji. Štadión vo Philadelphii s maximálnou kapacitou 67.594 divákov hostil minulý rok osem zápasov MS klubov, vrátane štvrťfinále neskoršieho víťaza Chelsea.
Pondelok, 15. júna, 01.00 (SELČ)
Štadión Lincoln Financial Field (Philadelphia)
E-skupina, 1. kolo
Pobrežie Slonoviny - Ekvádor, rozhodujú: F. Letexier - C. Mugnier, M. Rahmouni (všetci Francúzsko)
predpokladané zostavy:
P. Slonoviny: Y. Fofana - Doue, Kossounou, Agbadou, Konan -Kessie, Sangare, S. Fofana - Diallo, Guessand, Y. Diomande
Ekvádor: Galindez - Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan - Caicedo, Vite - Yeboah, Plata, Angulo - Valencia
Štadión Lincoln Financial Field (Philadelphia)
E-skupina, 1. kolo
Pobrežie Slonoviny - Ekvádor, rozhodujú: F. Letexier - C. Mugnier, M. Rahmouni (všetci Francúzsko)
predpokladané zostavy:
P. Slonoviny: Y. Fofana - Doue, Kossounou, Agbadou, Konan -Kessie, Sangare, S. Fofana - Diallo, Guessand, Y. Diomande
Ekvádor: Galindez - Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan - Caicedo, Vite - Yeboah, Plata, Angulo - Valencia