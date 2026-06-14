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PONDELOK - F-skupina: Švédske útočné duo proti tuniskej obrane
Švédsko si výsledkovo prechádza pomerne turbulentným obdobím.
Autor TASR
Monterrey 14. júna (TASR) - Švédski futbaloví reprezentanti si po vôbec nie vydarenej kvalifikácii na 23. majstrovstvá sveta mierne napravili renomé v marcovej baráži, ale svoju kvalitu musia potvrdiť v pondelkovom zápase F-skupiny s papierovo najľahším súperom Tuniskom. Práve tento duel môže v zoskupení, ktorého súčasťou sú aj Holandsko a Japonsko, výrazne napovedať o ich postupových ambíciách. Krajina zo severu Afriky vyniká mimoriadne pevnou defenzívou.
Švédsko si výsledkovo prechádza pomerne turbulentným obdobím. V kvalifikácii skončilo vo svojej skupine posledné bez jediného víťazstva a do baráže postúpilo cez Ligu národov. Po príchode Grahama Pottera zvládlo barážové stretnutia s Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2) a zaistilo si miestenku na záverečný turnaj, no v príprave podľahlo Nórsku 1:3 a remizovalo s Gréckom 2:2. Na šampionát prichádza so spomienkami na rok 1994, keď na MS v USA získalo bronz. Súčasná generácia hráčov zatiaľ k takému príbehu nemá blízko, ale súboj s Tuniskom môže byť pre Švédov dobrý odrazový mostík.
Azda najväčšou zbraňou škandinávskej krajiny je útočná dvojica Alexander Isak (Liverpool) - Viktor Gyökeres (Arsenal). „Nevymenil by som ich za nikoho. Som veľmi rád, že ich oboch máme. Snažím sa prejsť si v hlave ostatné krajiny, či nejaká má podobnú dvojicu. Sú to dvaja špičkoví útočníci a je úžasné mať ich v našom tíme,“ povedal kapitán reprezentácie Victor Lindelöf, ktorý hráva za Aston Villu. Isak s Gyökeresom však budú musieť nájsť recept na obranu, ktorá v kvalifikácii neinkasovala ani raz. „Ak nie sme sami sebou, potom je každý zápas ťažký. Ale zároveň, ak budeme hrať dobre a zameriame sa na to, čo nám ide, potom máme šancu vyhrať,“ konštatoval Potter.
Tunisko bolo v kvalifikačnej H-skupine absolútne suverénne. Vyhralo deväť z desiatich zápasov, raz remizovalo a pred druhou Namíbiou skončilo prvé s 13-bodovým náskokom. Na prelome roka postúpilo aj do osemfinále Afrického pohára národov, v ktorom podľahlo Mali po jedenástkovom rozstrele. V príprave na šampionát potom zdolalo Haiti (1:0) remizovalo s Kanadou (0:0), prehralo s Rakúskom (0:1) a v záverečnej generálke si pripísalo vysokú prehru s Belgickom 0:5. Reprezentačný tréner Sabri Lamouchi pred úvodným duelom odmietol, že by jeho mužstvo prišlo len brániť: „Kto by nechcel zajtra začať víťazstvom? Myslím si, že aj švédsky tréner a švédski hráči chcú začať víťazne. Tuniskí fanúšikovia sú tu a radi by videli svoj národný tím podať veľmi dobrý výkon, a to je presne to, o čo sa snažíme.“
Sebavedomie Tunisanov mierne narušila prehra s Belgičanmi, ale obranca Ali Abdi zdôraznil, že tím sa z toho poučil. „Musíme sa pozerať na pozitíva a ukázať, že sme prišli z Afriky ako najlepší tím z hľadiska defenzívnej štruktúry. Sme tu na to, aby sme spoločne s naším koučom predviedli veľmi dobrý výkon,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii. Duel na Štadióne BBVA v mexickom Monterrey má úvodný výkop v pondelok 15. júna o 4.00 SELČ.
Švédsko si výsledkovo prechádza pomerne turbulentným obdobím. V kvalifikácii skončilo vo svojej skupine posledné bez jediného víťazstva a do baráže postúpilo cez Ligu národov. Po príchode Grahama Pottera zvládlo barážové stretnutia s Ukrajinou (3:1) a Poľskom (3:2) a zaistilo si miestenku na záverečný turnaj, no v príprave podľahlo Nórsku 1:3 a remizovalo s Gréckom 2:2. Na šampionát prichádza so spomienkami na rok 1994, keď na MS v USA získalo bronz. Súčasná generácia hráčov zatiaľ k takému príbehu nemá blízko, ale súboj s Tuniskom môže byť pre Švédov dobrý odrazový mostík.
Azda najväčšou zbraňou škandinávskej krajiny je útočná dvojica Alexander Isak (Liverpool) - Viktor Gyökeres (Arsenal). „Nevymenil by som ich za nikoho. Som veľmi rád, že ich oboch máme. Snažím sa prejsť si v hlave ostatné krajiny, či nejaká má podobnú dvojicu. Sú to dvaja špičkoví útočníci a je úžasné mať ich v našom tíme,“ povedal kapitán reprezentácie Victor Lindelöf, ktorý hráva za Aston Villu. Isak s Gyökeresom však budú musieť nájsť recept na obranu, ktorá v kvalifikácii neinkasovala ani raz. „Ak nie sme sami sebou, potom je každý zápas ťažký. Ale zároveň, ak budeme hrať dobre a zameriame sa na to, čo nám ide, potom máme šancu vyhrať,“ konštatoval Potter.
Tunisko bolo v kvalifikačnej H-skupine absolútne suverénne. Vyhralo deväť z desiatich zápasov, raz remizovalo a pred druhou Namíbiou skončilo prvé s 13-bodovým náskokom. Na prelome roka postúpilo aj do osemfinále Afrického pohára národov, v ktorom podľahlo Mali po jedenástkovom rozstrele. V príprave na šampionát potom zdolalo Haiti (1:0) remizovalo s Kanadou (0:0), prehralo s Rakúskom (0:1) a v záverečnej generálke si pripísalo vysokú prehru s Belgickom 0:5. Reprezentačný tréner Sabri Lamouchi pred úvodným duelom odmietol, že by jeho mužstvo prišlo len brániť: „Kto by nechcel zajtra začať víťazstvom? Myslím si, že aj švédsky tréner a švédski hráči chcú začať víťazne. Tuniskí fanúšikovia sú tu a radi by videli svoj národný tím podať veľmi dobrý výkon, a to je presne to, o čo sa snažíme.“
Sebavedomie Tunisanov mierne narušila prehra s Belgičanmi, ale obranca Ali Abdi zdôraznil, že tím sa z toho poučil. „Musíme sa pozerať na pozitíva a ukázať, že sme prišli z Afriky ako najlepší tím z hľadiska defenzívnej štruktúry. Sme tu na to, aby sme spoločne s naším koučom predviedli veľmi dobrý výkon,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii. Duel na Štadióne BBVA v mexickom Monterrey má úvodný výkop v pondelok 15. júna o 4.00 SELČ.
Pondelok, 15. júna, 4.00 (SELČ)
Štadión BBVA (Monterrey)
F-skupina, 1. kolo
Švédsko - Tunisko, rozhodujú: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Lindelöf, Hien - Johansson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson - Svanberg - Isak, Gyökeres
Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Abdi - Khedira, Skhiri - Gharbi, Hannibal, Achouri - Chaouat
Štadión BBVA (Monterrey)
F-skupina, 1. kolo
Švédsko - Tunisko, rozhodujú: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Lindelöf, Hien - Johansson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson - Svanberg - Isak, Gyökeres
Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Abdi - Khedira, Skhiri - Gharbi, Hannibal, Achouri - Chaouat