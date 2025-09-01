Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
Pondelok odštartuje týždeň slnečným počasím

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Teploty sa budú pohybovať od 25 až do 30 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné teploty 27 až 30 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné teploty 25 až 29 stupňov Celzia.



Počasie na horách:



Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 23 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 18 stupňov Celzia.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 10 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 14 stupňov Celzia.



Ozón: 5% pod úrovňou dlhodobého priemeru (298 DJ).



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
