Pondelok prinesie hmlu, dážď a sneženie na horách, zrážky ojedinele
Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov Celzia, v údoliach stredného Slovenska ojedinele chladnejšie.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Oblačno až zamračené a hmlisto, ojedinele aj zmenšená oblačnosť.
Na mnohých miestach prehánky alebo dážď - ojedinele aj výdatný, od vyšších polôh sneženie. Cez deň v západnej polovici zrážky ojedinele. V noci a zrána ojedinele možnosť tvorby poľadovice.
Najnižšia nočná teplota 4 až -1 stupeň Celzia.
V noci a zrána prevažne juhovýchodný vietor 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h), na západe ojedinele okolo 11 m/s (40 km/h) a lokálne v nárazoch 14 až 20 m/s (50 až 70 km/h). Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica. Cez deň prevažne slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 2 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 2 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -5 stupňov Celzia.
