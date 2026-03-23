Pondelok 23. marec 2026
Pondelok prinesie oblačnosť aj prehánky, na horách aj sneh

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach, od cca 1300 metrov snehové. Zrána ojedinele hmla.

Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Orave, Liptove a Spiši miestami okolo deväť stupňov Celzia.

Prevažne východný vietor dva až sedem metrov za sekundu (päť až 25 kilometrov za hodinu).



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 10 až 6 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 6 až 0 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -7 stupne Celzia.






Zdroj: SHMÚ
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?