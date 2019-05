Porošenko sa stal členom politickej strany Európska solidarita

Porošenko vyzval svojich stúpencov, aby vstúpili do strany.

Kyjev 30. mája (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko sa stal vo štvrtok plnoprávnym členom politickej strany Európska solidarita. Vznikla 24. mája premenovaním z Bloku Petra Porošenka, poznamenala agentúra Ukrinform.



"Vstúpil som do strany Európska solidarita! Napísal som vyhlásenie a dostal som členskú kartu," uviedol exprezident na svojom účte na Twitteri.



Porošenko vyzval svojich stúpencov, aby vstúpili do strany. "Len my zabezpečíme smerovanie našej krajiny do EÚ a NATO! Ochránime Ukrajinu spoločne!" dodal.



Európska solidarita vo štvrtok omámila, že 31. mája sa bude konať zjazd, na ktorom budú široko zastúpení "predstavitelia verejných organizácií, dobrovoľníci, dobrovoľní bojovníci a mladí profesionáli".