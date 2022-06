Poslanci predali pozemky na výstavbu priemyselného parku v Sabinove

Prešov 13. júna (TASR) – Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom pondelkovom rokovaní rozhodli o predaji pozemkov na výstavbu priemyselného parku v Sabinove. Prevod poslanci schválili potrebnou trojpätinovou väčšinou ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti MH Invest, zriadenou ministerstvom hospodárstva. Spoločnosť získala za viac ako 631.000 eur celkovo necelých 790.000 štvorcových metrov.



Pôvodná cena na základe znaleckého posudku vo výške viac ako 2,32 milióna eur bola znížená takmer o 1,7 milióna eur. PSK má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezrealizuje výstavbu priemyselného parku v Sabinove do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho.



Ministerstvo hospodárstva rokuje s investorom, ktorý by mohol v novom priemyselnom parku v Sabinove vytvoriť viac ako 3000 pracovných miest. Koncom mája to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Návrh na začatie prípravy parku, ktorý schválila vláda, oficiálne ráta približne s 500 pracovnými miestami.



Priemyselný park v Sabinove by mal byť po priemyselných parkoch pri Rimavskej Sobote a pri obci Valaliky ďalší štátom zriadený priemyselný park. Svojou rozlohou 78 hektárov pôjde o jeden z najväčších priemyselných parkov v PSK. Mal by mal vzniknúť na juhovýchodnej strane mesta Sabinov pri novobudovanom obchvate v katastrálnom území Orkucany-lokalita Hôrky.