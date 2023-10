Posun času narúša biorytmus, čo môže negatívne ovplyvniť spánok

Bratislava 29. októbra (TASR) - Posun času narúša denný biorytmus, čo môže negatívne ovplyvniť spánok či stravovanie. Poukázala na to farmaceutická laborantka Tatiana Kocúrková z lekárne Dr. Max v Žiline. S úpravou rozhodeného biorytmu môže podľa nej pomôcť zdravý životný štýl, pravidelný pohyb či zdravá strava a vitamíny.



"Náš organizmus dokáže vyviesť z rovnováhy aj jedna hodina a hoci je negatívnych vplyvov viacero, všetky sa točia okolo zmeny pravidelnosti nášho biologického rytmu," vysvetlila s tým, že posun času horšie vnímajú citlivejší jedinci, deti, ľudia s vyšším vekom či niektorými ochoreniami.



Ak sa biorytmus z nejakého dôvodu rozladí, problém môže nastať najskôr so spánkom, neskôr s výkonnosťou a vyústiť to môže až k rôznym ochoreniam. Negatívne môže ovplyvňovať aj stravovacie návyky. "Vynecháme obed, lebo vtedy ešte nie sme hladní a kompenzujeme si to prejedaním sa v neskoršej hodine. Alebo pridáme nejaké jedlo navyše ešte behom dňa, no váha ide nahor a nevieme prečo," ozrejmila.



Pre úpravu narušeného biorytmu odporúča dobrý spánok, ku ktorému prispieva napríklad pravidelné cvičenie či šport. "Z pohybu postačí 30-minútová chôdza, joga alebo fitnes tréning," spresnila. Dôležitý je taktiež zdravý životný štýl, obmedzenie alkoholu či elektronických zariadení. "Nesmie chýbať pohodlná posteľ s tvrdším matracom a chladnejšia tmavá miestnosť, pretože melatonín, spánkový hormón, je produkovaný epifýzou výhradne v tme," dodala.



Dbať treba aj na zdravú a pravidelnú stravu. Do jedálnička odporúča zaradiť viac ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov, kvalitné tuky a bielkoviny. Naopak obmedziť treba jednoduché sacharidy a nenasýtené mastné kyseliny. "Pri zmene času môžu byť nápomocné aj niektoré výživové doplnky, a to hlavne už vyššie spomínaný melatonín, ale aj bylinné preparáty s obsahom valeriány, chmeľu, medovky či materinej dúšky. Vhodná je aj aromaterapia, hlavne levanduľová silica alebo olej," doplnila. Počas jesene tiež podľa nej netreba zabúdať na vitamíny C, D, zinok, výťažky z hlivy ustricovej, betaglukán, kolostrum či omega 3 mastné kyseliny.