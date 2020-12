Posypová soľ je nebezpečná pre psie labky

Bratislava 29. decembra (TASR) - Posypová soľ na chodníkoch je nebezpečná pre psie labky. Môže tiež spôsobiť poruchy tráviaceho traktu. Upozorňuje na to prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ.



Pri opakovanom pôsobení posypovej soli na labky dochádza k podráždeniu aj popraskaniu kože. To môže viesť k zápalu na vankúšikoch aj medzi pazúrmi na psích labkách, priblížil Kráľ.



Vankúšiky môžu sčervenať, môže dôjsť k prasklinám medzi pazúrikmi alebo priamo na vankúšikoch. "Keďže koža praská, do rán sa môže zaniesť infekcia. A to aj vtedy, keď si pes labky doma oblizuje. Dôsledkom bývajú vtedy rôzne ekzémy, hnisavé kožné zápaly a nechuť k pohybu, pretože vankúšiky psa bolia," uviedol pre TASR Kráľ.



Ako radí, psom by sa mali vystrihať osrstené medziprstové priestory, aby sa na ne nelepil sneh a ľad. Po prechádzke by mali majitelia umyť svojim psom labky vlažnou vodou, usušiť ich a natrieť krémom na labky. Použiť sa môže ochranný krém, lanolín, balzam na labky či medicinálna vazelína. Vankúšiky labiek sa podľa Kráľa môžu ochranným krémom natrieť už aj pred prechádzkou.



V prípade starostlivosti o labky mačiek Kráľ hovorí, že je to obdobné ako u psov. Používajú sa zvlhčovacie krémy a masti na labky. Podotýka však, že mačky sa väčšinou pohybujú mimo chodníkov a vyhľadávajú terén.