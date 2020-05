Potreba magnézia v tehotenstve

Foto: Magnerot

Bratislava 5. mája (OTS) - Ak ich teda chceme zvládnuť, mali by sme dbať na optimálnu hladinu magnézia v organizme. Platí to pre ľudí, ktorí sú vystavení stresu, srdciarov, aktívnych športovcov a platí to aj pre budúce mamičky.Tehotenstvo je krásny, no mimoriadne zodpovedný čas, kedy by sa každá budúca mamička mala starať o svoje telo oveľa viac, ako v inom období. V jej tele totiž bijú dve srdcia a ona sa tak stará a vyživuje rovno dve telá. Jednou z dôležitých vecí, ktorú by si každá budúca mamina mala sledovať je stav, respektíve hladina magnézia v tele. Magnézium (horčík) je totiž jeden z kľúčových minerálov, ktoré naše telo potrebuje pre správne fungovanie. A práve počas tehotenstva hladina magnézia klesá. Je to spôsobené predovšetkým nárokmi, ktoré vytvára na organizmus budúcej mamy vyvíjajúce sa dieťatko. Magnézium je pre dieťa dôležité najmä z hľadiska stavby orgánov, vývoja nervovej sústavy alebo tvorby kostí. Nedostatok magnézia v tele matky môže okrem toho spôsobiť aj predčasný pôrod alebo zdravotné komplikácie u dieťaťa. Najnižšie hodnoty magnézia sa prejavujú predovšetkým medzi 24 až 30 týždňom tehotenstva.Magnézium podobne ako všetky prvky užitočné pre naše telo môžeme samozrejme nájsť v strave. Tu je však dôležité uvedomiť si tri zásadné veci: strava by mala byť komplexná a vyvážená – teda nie jednostranná, ďalej by sme mali dbať na to, aby sme čo najviac používali dobre dopestované potraviny (prílišná industrializácia a snaha o vysokú výnosnosť pôdy totiž často vedie k zníženej hladine dôležitých látok v potravinách) a nakoniec samozrejme zaváži aj príprava potravín v našej kuchyni (áno, hovoríme o zdravom a šetrnom varení). V ktorých potravinách teda nájdeme magnézium? Dobrá správa je, že magnézium sa nachádza napríklad v čokoláde. V potravinách živočíšneho charakteru sa magnézium nachádza v rybách a hydine. V zelenine je to potom hlavne špenát a strukoviny. Ďalej v spomínanej čokoláde, respektíve v kakaových bôboch. A magnézium si môžeme dopriať aj v ovocí ako marhule, ďatle a banány. A samozrejme vždy môžeme zvážiť aj doplnkový prísun magnézia.Sú situácie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Tehotenstvo je len jedným z nich. Magnézium však môže pomôcť s kŕčmi, pri zvýšenom strese, pri intenzívnom športovaní a je užitočné aj pre ľudí trpiacich problémami kardiovaskulárneho charakteru. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.