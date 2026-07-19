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Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, polámala veľa stromov

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Na snímke hasič odstraňuje v silnom vetre spadnuté stromy. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch.

Autor TASR
,aktualizované 
Považská Bystrica 19. júla (TASR) - Považskou Bystricou sa v nedeľu popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.

Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. „Prosíme obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní, vyhýbali sa poškodeným stromom a dávali si pozor pri pohybe aj jazde mestom,“ odporučila.

Radnica neskôr na sociálnej doplnila, že po silnom vetre eviduje vyvrátené a polámané stromy na viacerých miestach v meste. Obyvateľov vyzvala, aby spadnutý alebo nebezpečne poškodený strom nahlásili mestskej polícii. „Tá situáciu už teraz koordinuje s dobrovoľnými hasičmi, aby boli následky búrky čo najskôr odstránené a predišlo sa ďalším škodám či ohrozeniu života a zdravia,“ doplnila.
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