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Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, polámala veľa stromov
Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch.
Autor TASR,aktualizované
Považská Bystrica 19. júla (TASR) - Považskou Bystricou sa v nedeľu popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. „Prosíme obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní, vyhýbali sa poškodeným stromom a dávali si pozor pri pohybe aj jazde mestom,“ odporučila.
Radnica neskôr na sociálnej doplnila, že po silnom vetre eviduje vyvrátené a polámané stromy na viacerých miestach v meste. Obyvateľov vyzvala, aby spadnutý alebo nebezpečne poškodený strom nahlásili mestskej polícii. „Tá situáciu už teraz koordinuje s dobrovoľnými hasičmi, aby boli následky búrky čo najskôr odstránené a predišlo sa ďalším škodám či ohrozeniu života a zdravia,“ doplnila.
Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. „Prosíme obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní, vyhýbali sa poškodeným stromom a dávali si pozor pri pohybe aj jazde mestom,“ odporučila.
Radnica neskôr na sociálnej doplnila, že po silnom vetre eviduje vyvrátené a polámané stromy na viacerých miestach v meste. Obyvateľov vyzvala, aby spadnutý alebo nebezpečne poškodený strom nahlásili mestskej polícii. „Tá situáciu už teraz koordinuje s dobrovoľnými hasičmi, aby boli následky búrky čo najskôr odstránené a predišlo sa ďalším škodám či ohrozeniu života a zdravia,“ doplnila.