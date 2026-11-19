< sekcia Import
Povznesení – fantasy plná politiky, drámy aj romantiky
Ak chce zvrhnúť boha, musí sa sama stať bohyňou.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Hlavná hrdinka nového románu Povznesení, ktorý v recenziách označili aj ako nový klenot fantasy literatúry, si získava fanúšikov a fanúšičky po celom svete a teraz si jej dobrodružstvá v originálne vystavanom svete môžu vychutnať aj na Slovensku. Román Povznesení autorskej dvojice Bree Grenwich a Parker Lennox vychádza v preklade Zuzany Smolinskej vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia na značke Lindeni.
Niektoré hviezdy nie sú predurčené stať sa zbraňami, sú predurčené padnúť. Vo svete, kde božská moc presakuje do ríše smrteľníkov, Thais Morvarenová ovládla umenie klamstva. Dokáže kuť zbrane z hviezdneho svitu a túto schopnosť sa snaží pred svetom utajiť. Jej moc však odhalia a donútia ju zúčastniť sa smrteľne nebezpečných Skúšok Povznesenia, v ktorých sa tí s božskou mocou môžu stať súčasťou panteónu bohov... alebo pri tejto snahe zomrieť. Zo skúšok, ktoré nikdy nechcela podstúpiť, neexistuje cesta von, a tak má Thais len jeden cieľ – zabiť kráľa bohov. Jej mentorom sa stane temný princ Xül s rukami nasiaknutými krvou, ostrým jazykom a nebezpečnými tajomstvami. Hoci je až hriešne príťažlivý, Thais si nemôže dovoliť podľahnúť túžbe, ktorú obaja cítia. Ak chce totiž zabiť boha, musí sa stať jednou z nich, aj keby ju to malo stáť úplne všetko...
„Nájdete tu všetko: od nepriateľov, ktorí sa do seba zamilujú, cez detailne prepracovaný fantastický svet, morálne nejednoznačné romantické postavy až po pomaly sa rozvíjajúcu romantiku s pikantnými scénami, na ktoré sa oplatí počkať. Nechýba ani ženská hrdinka, ktorá sa musí presadiť napriek nepriazni osudu, a skvelý systém schopností voľne inšpirovaný X-menmi,“ zhodnotili na portáli BuzzFeed. „Román Povznesení je plný politiky, drámy a romantiky a predstavuje nám fascinujúci svet mágie a bohov. Existujú autorky, ktorých štýl písania vám učaruje už od prvej strany, a Grenwich a Lennox si ma získali hneď od začiatku. Od komplexne vykreslených postáv a ich vzájomného doberania sa až po budovanie fantastického sveta – táto kniha ma úplne ohromila. Autorky zaujímavým spôsobom pristúpili k mágii a systém, ktorý vytvorili, je skutočne jedinečný. Ak máte vo fantasy radi práve takéto prvky, túto knihu určite stojí za to si prečítať!“ odporúča blog Just geeking by.
Bree Grenwich a Parker Lennox sú spriaznené duše v čisto priateľskom zmysle slova a od svojho zoznámenia vo veku devätnásť rokov sú takmer nerozlučné. Spája ich láska k fantasy, odvážnym hrdinkám a vášnivým romantickým príbehom, ktorá podnietila ich spoločný sen napísať román. Keď práve nevytvárajú fantastické svety plné silných ženských postáv a romantických vzťahov, ktoré rozbúchajú srdce, sledujú reality šou alebo s nadšením rozoberajú posledné dobrodružstvo v hre Dungeons & Dragons.
„Povznesení spájajú podmanivú fantasy estetiku s príbehom založeným na originálnom a premyslenom koncepte. Ešte o nich budete veľa počuť,“ láka magazín Parade.
Niektoré hviezdy nie sú predurčené stať sa zbraňami, sú predurčené padnúť. Vo svete, kde božská moc presakuje do ríše smrteľníkov, Thais Morvarenová ovládla umenie klamstva. Dokáže kuť zbrane z hviezdneho svitu a túto schopnosť sa snaží pred svetom utajiť. Jej moc však odhalia a donútia ju zúčastniť sa smrteľne nebezpečných Skúšok Povznesenia, v ktorých sa tí s božskou mocou môžu stať súčasťou panteónu bohov... alebo pri tejto snahe zomrieť. Zo skúšok, ktoré nikdy nechcela podstúpiť, neexistuje cesta von, a tak má Thais len jeden cieľ – zabiť kráľa bohov. Jej mentorom sa stane temný princ Xül s rukami nasiaknutými krvou, ostrým jazykom a nebezpečnými tajomstvami. Hoci je až hriešne príťažlivý, Thais si nemôže dovoliť podľahnúť túžbe, ktorú obaja cítia. Ak chce totiž zabiť boha, musí sa stať jednou z nich, aj keby ju to malo stáť úplne všetko...
„Nájdete tu všetko: od nepriateľov, ktorí sa do seba zamilujú, cez detailne prepracovaný fantastický svet, morálne nejednoznačné romantické postavy až po pomaly sa rozvíjajúcu romantiku s pikantnými scénami, na ktoré sa oplatí počkať. Nechýba ani ženská hrdinka, ktorá sa musí presadiť napriek nepriazni osudu, a skvelý systém schopností voľne inšpirovaný X-menmi,“ zhodnotili na portáli BuzzFeed. „Román Povznesení je plný politiky, drámy a romantiky a predstavuje nám fascinujúci svet mágie a bohov. Existujú autorky, ktorých štýl písania vám učaruje už od prvej strany, a Grenwich a Lennox si ma získali hneď od začiatku. Od komplexne vykreslených postáv a ich vzájomného doberania sa až po budovanie fantastického sveta – táto kniha ma úplne ohromila. Autorky zaujímavým spôsobom pristúpili k mágii a systém, ktorý vytvorili, je skutočne jedinečný. Ak máte vo fantasy radi práve takéto prvky, túto knihu určite stojí za to si prečítať!“ odporúča blog Just geeking by.
Bree Grenwich a Parker Lennox sú spriaznené duše v čisto priateľskom zmysle slova a od svojho zoznámenia vo veku devätnásť rokov sú takmer nerozlučné. Spája ich láska k fantasy, odvážnym hrdinkám a vášnivým romantickým príbehom, ktorá podnietila ich spoločný sen napísať román. Keď práve nevytvárajú fantastické svety plné silných ženských postáv a romantických vzťahov, ktoré rozbúchajú srdce, sledujú reality šou alebo s nadšením rozoberajú posledné dobrodružstvo v hre Dungeons & Dragons.
„Povznesení spájajú podmanivú fantasy estetiku s príbehom založeným na originálnom a premyslenom koncepte. Ešte o nich budete veľa počuť,“ láka magazín Parade.