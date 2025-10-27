< sekcia Import
POŽIAR DOMU: Vypukol v Budatínskej Lehote
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený o 19.25 h. Požiarom bola zasiahnutá celá obytná časť, podkrovie aj strecha neobývaného rodinného domu.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 27. októbra (TASR) - Profesionálni hasiči z Kysuckého Nového Mesta a Žiliny zasahovali v nedeľu (26. 10.) večer pri požiari rodinného domu v Budatínskej Lehote, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari vznikla škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur.
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený o 19.25 h. Požiarom bola zasiahnutá celá obytná časť, podkrovie aj strecha neobývaného rodinného domu. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakým a dvoma C prúdmi, jedným D prúdom dohášali skryté ohniská v pivnici. Na odvetranie priestorov použili pretlakový ventilátor, následne priestory skontrolovali termokamerou,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali dobrovoľní hasiči z Oškerdy, Kysuckého Nového Mesta a Budatínskej Lehoty. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Požiarom vznikla majiteľovi domu škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 30.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.
Hasičom bol požiar rodinného domu ohlásený o 19.25 h. Požiarom bola zasiahnutá celá obytná časť, podkrovie aj strecha neobývaného rodinného domu. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakým a dvoma C prúdmi, jedným D prúdom dohášali skryté ohniská v pivnici. Na odvetranie priestorov použili pretlakový ventilátor, následne priestory skontrolovali termokamerou,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali dobrovoľní hasiči z Oškerdy, Kysuckého Nového Mesta a Budatínskej Lehoty. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Požiarom vznikla majiteľovi domu škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 30.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.