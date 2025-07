POZOR NA BÚRKY: Formujú sa nad stredným Slovenskom a Maďarskom

Bratislava 7. júla (TASR) - Nad stredným Slovenskom a Maďarskom sa začala formovať línia búrok aj s izolovanými supercelami, a to pri Veľkom Krtíši a Budapešti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



„Búrky prinášajú lejaky, prechodné zosilnenie vetra a supercely s vysokou pravdepodobnosťou aj veľké krúpy,“ podotýka SHMÚ.



Tieto búrky môžu podľa meteorológov postupne, s vysokou pravdepodobnosťou, vytvoriť rozsiahlejší búrkový systém. Postupovať bude ďalej na východ až severovýchod. „Hrozí najmä silný vietor a prívalový dážď, no izolované supercely stále môžu prinášať aj väčšie krúpy,“ podotýka SHMÚ.











Postupujúci búrkový systém prináša intenzívne búrky a výrazné ochladenie





Cez Šariš na východnom Slovensku postupuje aktuálne búrkový systém sprevádzaný veľmi silným vetrom s nárazmi nad 100 kilometrov za hodinu (km/h). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



„Postupuje smerom na sever až severovýchod a cez ďalšie okresy prejde veľmi rýchlo, v priebehu niekoľko desiatok najbližších minút,“ podotýka SHMÚ.



Pre okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou platia aktuálne výstrahy tretieho stupňa pred búrkami. Podľa meteorológov je tam zvýšená pravdepodobnosť výskytu veľmi silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 mm za 30 minút, s nárazmi vetra rýchlosti 90 až 125 km/h a s krúpami. Pre zvyšné okresy východného Slovenska a niektoré okresy stredného Slovenska platia výstrahy druhého stupňa. Pre väčšinu stredného a časť západného Slovenka platia výstrahy prvého stupňa.



V niektorých okresoch platia hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa.



Búrkový systém, ktorý postupuje cez Gemer a priľahlé Maďarsko ďalej na východ až severovýchod, prináša lokálne nárazy vetra s rýchlosťou okolo 80 kilometrov za hodinu a prívalový dážď, výnimočne aj krúpy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



„Vietor môže ešte zosilnieť, ako sa systém dostáva do teplejšieho vzduchu na východnom Slovensku. Pred ním zároveň začali vznikať ďalšie lokálne búrky, niektoré aj supercelárne aj s možnými väčšími krúpami,“ podotýka SHMÚ.



Búrkový systém je spojený so studeným frontom, za ktorým sa výrazne ochladzuje na 15 až 20 stupňov Celzia. Ochladenie podľa meteorológov najviac pocítia na Zemplíne, kde teplota dosiahla 35 až 37 stupňov Celzia.