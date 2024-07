POZOR NA BÚRKY: Hrozia najmä v Banskobystrickom kraji a jeho okolí

Bratislava 23. júla (TASR) - V utorok treba počítať s búrkami najmä v Banskobystrickom kraji, miestami aj v jeho okolí. Výstrahy prvého stupňa platia od 10.00 h do 19.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.



Okrem Banskobystrického kraja sa búrky môžu vyskytnúť aj v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Liptovský Mikuláš. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.