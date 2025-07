POZOR NA BÚRKY: Môžu sa vyskytnúť na väčšine územia SR

Bratislava 21. júla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môžu po zvyšok dňa vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Výstraha prvého stupňa platí pre všetky kraje s výnimkou Košického. V Prešovskom kraji platí výstraha len pre okres Poprad.



V Bratislavskom a Trnavskom kraji a okresoch Komárno a Nitra platí výstraha do 22.00 h. Vo zvyšných častiach dotknutého územia platí až do polnoci.







Do teplého vzduchu smerujú od západu búrky spojené so studeným frontom



Do veľmi teplého vzduchu smerujú od západu búrky spojené so studeným frontom. Predpovedné modely simulujú v priebehu najbližších hodín prechod tohto systému cez západné nad stredné Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



Väčšina scenárov signalizuje lokálny prechodný rozpad búrok nad západným Slovenskom, no vietor zosilnie. „V západnej polovici územia miestami dosiahne okolo 70 kilometrov za hodinu, no najmä na krajnom juhozápade a v oblasti Malých Karpát je malá pravdepodobnosť aj na silnejší vietor,“ vysvetľujú meteorológovia.