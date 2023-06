POZOR NA BÚRKY: Na celom Slovensku platí výstraha až do soboty

Bratislava 22. júna (TASR) - Na celom území Slovenska platí do soboty (24. 6.) výstraha prvého stupňa pred búrkami. V Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji tiež v piatok (23. 6.) poobede platí výstraha pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



S búrkami treba počítať na celom Slovensku do piatka polnoci. Môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov počas 30 minút, sprevádzané nárazmi vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí od 14.00 do 18.00 h. Teplota môže v daných oblastiach vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. "Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozornili meteorológovia.