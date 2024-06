Pozor na búrky: Platia aj výstrahy pred povodňami

Bratislava 10. júna (TASR) - Aj v pondelok treba počas dňa na celom Slovensku počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha platí pre väčšinu Slovenska do 20.00 h. V Bratislavskom a Trnavskom kraji platí výstraha do 19.00 h. SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, krúpami a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu.



Vydané sú aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Prvý stupeň platí pre viaceré okresy na západe Slovenska, tiež na väčšine stredného Slovenska a na východe v okresoch Gelnica a Košice-okolie - Hornád.